Ciclista si schianta contro un furgone: ricoverato in pericolo di vita

Un ciclista di 76 anni, F.P. residente a Vigonza è rimasto vittima oggi 20 settembre alle 14 di un grave incidente stradale a Saonara. Ora si trova ricoverato in pericolo di vita in ospedale a Padova dove è stato trasportato subito dopo i fatti dal personale medico del Suem 118. Lo schianto è avvenuto all'incrocio tra via Roma e via Patrizio in pieno centro a Saonara. Illeso il conducente del furgone E.B. di 53 anni del posto, che sottoposto all'esame dell'alcoltest è risultato negativo. I rilievi sono stati effettuati dagli agenti della Polizia stradale del distaccamento di Piove di Sacco.

La cronaca

Gli inquirenti non escludono una passibile manovra azzardata, ma anche una banale disattenzione tra le cause che potrebbero aver contribuito all'impatto. Sta di fatto che l'anziano ciclista è caduto rovinosamente sull'asfalto. I testimoni hanno subito intuito la gravità della situazione e hanno allertato i soccorritori. I sanitari del Suem 118 dopo averlo stabilizzato l'hanno trasportato in ospedale in prognosi riservata. Saranno decisive le prossime ore per capire se il cittadino di Vigonza si salverà. Vista la gravità dell'evento i poliziotti del distaccamento di Piove di Sacco della Polizia Stradale hanno optato per il sequestro dei mezzi coinvolti. La viabilità è tornata scorrevole dopo le 16.