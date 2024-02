Esce di strada e causa 10mila euro di danni: incastrato dalle telecamere comunali

È uscito di strada autonomamente, causando oltre 10mila euro di danni per poi scappare. Salvo venire poi scoperto a distanza di quasi una settimana: un uomo di origini romene residente a Camposampiero è stato rintracciato dalla polizia locale della Federazione dei Comuni del Camposampierese.

L'incidente

Tutto ha avuto inizio all'inizio della scorsa settimana, quando alcuni residenti in via Commerciale a Santa Giustina in Colle hanno segnalato alla centrale operativa che durante la notte ignoti avevano abbattuto un manufatto lungo la strada. Dal sopralluogo degli agenti si è scoperto che a causa della fuoriuscita di un'auto era stato abbattuto un palo con le telecamere della videosorveglianza comunale e la relativa centralina, danneggiando anche il marciapiede: del veicolo non rimanevano però che alcuni frammenti rimasti sull'asfalto, i quali tuttavia non permettevano di risalire all'auto che aveva causato il danno. Le indagini sono state coordinate direttamente dal comandante Antonio Paolocci, il quale per cinque giorni ha sguinzagliato i suoi agenti che hanno battuto palmo a palmo la zona in cui è avvenuto il danneggiamento, chiedendo a tutti i residenti se si fossero accorti dell'incidente e verificando tutte le telecamere private installate in zona. Finalmente, grazie ad alcuni fotogrammi di una telecamera installata poco lontano dal fatto intrecciati con i transiti registrati dal sistema lettura targhe, è stato possibile risalire al modello di auto che aveva causato il danno, una Fiat Grande Punto.

Le indagini

Analizzando tutti i passaggi dei giorni precedenti attraverso appunto le telecamere è stato scoperto che lo stesso modello di veicolo era transitato più volte nei giorni precedenti lungo via Commerciale, sempre intorno alle quattro di notte. Individuato il mezzo, gli agenti hanno eseguito delle verifiche in alcune autofficine della zona: un carrozziere ha così riconosciuto l'auto che il giorno prima l'uomo aveva portato nella sua officina per un preventivo. Il proprietario è stato contattato direttamente dal comandante Paolocci e non ha potuto che ammettere le sue responsabilità: ha dichiarato che stava andando al lavoro a Cittadella e di fare quella strada tutti i giorni, ma quella notte aveva perso il controllo del veicolo, uscendo fuori di strada. L'uomo ha aggiunto che non si era accorto di avere causato così tanti danni e scusandosi ha promesso che pagherà quanto dovuto fornendo i dati della propria assicurazione.

Polizia locale del Camposampierese

«Abbiamo in pochissimi giorni rintracciato il responsabile di questo danneggiamento - ha dichiarato il comandante Paolocci - grazie alla fattiva collaborazione dei residenti in zona e ai dati delle nostre telecamere e dei varchi che oramai ci permettono di controllare gran parte della Federazione. Questo è già il sesto caso di danneggiamento al patrimonio causato da ignoti che riusciamo a risolvere dall'inizio dell'anno, anche grazie al tecnico informatico Giorgio Bovo che abbiamo in organico al Comando, che ci permette il costante monitoraggio del sistema di videosorveglianza nonché l'analisi delle immagini e dei dati delle oltre cento telecamere attive sul territorio».