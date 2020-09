Scontro auto-moto lungo via Montà: centauro in ospedale

Una manovra affrettata ha causato uno scontro tra un'auto e una moto, con il centauro trasportato in ospedale.

La dinamica

È successo nel primo pomeriggio di sabato 19 settembre in via Montà a Padova: una donna al volante di una Fiat Panda stava svoltando in via Albert Einstein e non si è avveduta dell'arrivo di una Yamaha. L'impatto è stato inevitabile e violento, tanto che il luogo dell'incidente è stato pervaso da un forte odore di benzina. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale.

(Notizia in aggiornamento)