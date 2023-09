Lesioni troppo gravi: Enrico Bedana è morto dopo 4 giorni di agonia

Le minime possibilità di salvezza sono venute meno ieri sera 22 settembre in ospedale dove Enrico Bedana 33 anni di Solesino si trovava ricoverato da lunedì 18 settembre, giorno di un drammatico incidente avvenuto a Stanghella. La vittima stava andando a lavorare quando lungo la SS16 Adriatica è stato tamponato da un camion. La Volkswagen Polo di Enrico Bedana è stata catapultata in avanti dove nel frattempo è sopraggiunto un secondo camion nell'opposto senso di marcia. Per Bedana le conseguenze di questo secondo impatto sono state devastanti. E' stato estratto ancora vivo dalle lamiere grazie al prezioso lavoro dei vigili del fuoco, ma i medici che fin da subito l'hanno preso in cura, hanno capito che il suo quadro clinico era ormai compromesso. Ne sono seguiti giorni di cure costanti e speranze, fino al tragico epilogo di ieri 22 settembre quando ne è stata dichiarata la morte.

Il cordoglio

La notizia del decesso di Enrico Bedana è giunta a Solesino nella tarda serata di ieri. Il sindaco Elvy Bentani con un messaggio sui social ha voluto trasmettere tutta la vicinanza alla famiglia e allo stesso tempo stringere in un simbolico abbraccio tutta la sua comunità che fino all'ultimo ha pregato che si potesse verificare un miracolo. Già nei prossimi giorni sarà possibile conoscere la data dei funerali. E' probabile che per il rito religioso saranno centinaia le persone che vorranno stringersi alla famiglia di Enrico per trasmettergli un briciolo di serenità in un momento così devastante. Capitolo indagini, ora i conducenti dei mezzi pesanti coinvolti nell'incidente rischiano di finire sul registro degli indagati con l'accusa di omicidio stradale.