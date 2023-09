Tremendo schianto sull'Adriatica: 33enne in condizioni disperate

Ancora sangue sulle strade padovane. Oggi 18 settembre alle 9 a Stanghella si è verificato un incidente con più mezzi coinvolti. Lotta tra la vita e la morte un uomo di 33 anni residente a Solesino. Traffico in tilt lungo la SS16. La situazione è tornata alla normalità soltanto dopo le 12. Tempo necessario agli operatori di terminare tutti i rilievi di rito. L'attività d'indagine sull'ennesimo incidente stradale è stata condotta dai carabinieri della Compagnia di Este. Il 33enne è stato trasportato in ospedale a Padova in condizioni disperate.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Cosa è successo

Dai primi riscontri lo schianto ha visto coinvolti sia mezzi pesanti che auto. Sono arrivati sul luogo dell'emergenza i sanitari del Suem 118, l'elisoccorso e i vigili del fuoco con più mezzi e uomini. I carabinieri lungo la statale Adriatica all'altezza del chilometro 32,300 hanno inibito il traffico per consentire agli operatori di muoversi in tutta sicurezza. Si sono formate lunghe code. I mezzi sono stati dirottati lungo arterie secondarie. Al vaglio degli inquirenti le cause che hanno portato al tremendo schianto che oltre a due auto ha coinvolto altrettanti mezzi pesanti. Ci sarebbero complessivamente tre feriti.