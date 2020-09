Travi di ferro cadono dal vagone merci: operaio resta intrappolato e ferito alle gambe

Il bilancio è di un operaio ferito alle gambe ma poteva andare molto peggio. Un infortunio sul lavoro si è verificato nel primo pomeriggio di mercoledì in via del Progresso a Padova in una ditta che movimenta merci ferroviarie. Un uomo di 38 anni originario di Mira (Venezia), dipendente dell'azienda, è rimasto schiacciato e intrappolato da una serie di travi in ferro cadute da un vagone.

Soccorsi

I primi a prestare soccorso al malcapitato sono stati i colleghi in attesa dell'arrivo dei sanitari del Suem 118 e dei vigili del fuoco che sono intervenuti con due automezzi tra cui la gru. Il lavoratore è stato stabilizzato e trasferito d'urgenza in pronto soccorso con varie ferite agli arti inferiori: ricoverato in area rossa non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto è arrivata anche la polizia per i rilievi insieme ai tecnici dello Spisal che dovranno ricostruire quanto accaduto e accertare eventuali responsabilità.