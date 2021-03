Investe una fagiana e scappa: l'animale muore poco dopo, il conducente viene multato

Ha investito (involontariamente) una fagiana, specie protetta, ma non si è fermato per dare l'allarme come previsto dal codice della strada. Anzi è fuggito proseguendo la sua corsa come nulla fosse successo. Proprio in quell'istante tra Arzarello e Piove di Sacco stava transitando una pattuglia della Polizia Stradale che ha assistito alla scena verso le 13.30 di venerdì.

Fuga e multa

I poliziotti sono prontamente intervenuti, provvedendo a mettere in sicurezza la circolazione stradale e prendendosi cura dell'animale rimasto ferito a bordo carreggiata. È stato richiesto l'intervento del Servizio Veterinario della Polizia Provinciale ma la fagiana, distinguibile dal maschio per i colore marrone uniforme, è deceduto durante il trasporto alla clinica veterinaria. Grazie al sistema di videosorveglianza di Piove di Sacco gli agenti hanno rintracciato il conducente, un giovane padovano che vive in provincia. Per lui è scattata la multa da 85 euro per l'omissione di soccorso.