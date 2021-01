Manifestazione #IoApro: l'elenco di bar e i ristoranti che aderiscono all'iniziativa

Nonostante la linea dura e i prefetti che hanno assicurato controlli a tappeto, sono una ventina i locali e i ristoranti che oggi, venerdì 15 gennaio, hanno deciso di restare aperti, aderendo all'iniziativa nazionale #IOAPRO. Di seguito l'elenco di chi protesta.

L'elenco dei locali

Va sottolineato che la lista è "informale" e non ufficiale e che potrebbero esserci altre adesioni o defezioni: Green Street Club via Dante 87 Padova; Bacareto San Pietro, Via san Pietro 105 Padova; Ristorante enoteca Ai Colli, via IV novembre 2 Teolo; Stefano Badole, strada Battaglia Bassanello; Pasticceria Da Angelo via Euganea 39 Selvazzano Dentro; Bar Mondial via Caltana 203 Campodarsego; Anima Chic Café Via Pontemanco 7; Due Carrare, Bardo Bar via Roma 17 Tribano; Le Sablon via Guido Reni 67 Padova; Central Cafè via chiesa 57 Montagnana; Ristorante Osteria Antico Brolo Corso Milano 22 Padova; Ripasso Winefood corso delle Terme 126/c Montegrotto Terme; Corte dei Leoni via Boccalerie 8 35139 Padova; Bar Smilling Repsol Via santo 40 Anguillara Veneta; Lato Libero RistoBar via Bomba 49; Cinto Euganeo Padova, Nuova Locanda al Sole piazza Liberazione Vo.