Rapinatore solitario assalta la sala slot armato di coltello

Rapina oggi 1 settembre poco dopo le 12 alla sala slot di via del Santo a Loreggia gestita da personale cinese. Un bandito con il volto travisato e armato di coltello dopo aver fatto irruzione nell'attività ha puntato la lama verso il responsabile dell'attività, intimandogli di dargli tutti i soldi che aveva.

Cosa è successo

La vittima non ha opposto alcuna resistenza e ha consegnato al malvivente la somma di mille euro. Pago del bottino lo sconosciuto è fuggito facendo perdere le proprie tracce. Immediato l'allarme al 112. Sul luogo dell'emergenza sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Cittadella che hanno subito avviato le indagini. Sono state acquisite le immagini della videosorveglianza della sala slot e verranno attenzionate anche le immagini della videosorveglianza comunale. Non è escluso che il rapinatore possa tornare a colpire in situazioni analoghe. Per questo motivo i militari della stazione di Piombino Dese stanno moltiplicando gli sforzi per assicurarlo quanto prima alla giustizia. Nessuno è rimasto ferito. Al momento del colpo nella sala non si trovavano clienti.