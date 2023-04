A fuoco casa colonica: proprietario ustionato ricoverato in ospedale

Paura oggi 12 aprile attorno alle 13 a Lozzo Atestino. Una persona è finita in ospedale, ma le sue condizioni sono rassicuranti. I Vigili del fuoco da diverse ore sono al lavoro in via Argine Bisatto per l'incendio di una casa colonica con annesso capannone adibito al ricovero di attrezzi. Al vaglio degli inquirenti le cause che hanno provocato il rogo.

Un ferito

Lievemente ustionato il proprietario che è uscito autonomamente dalla struttura prima di essere preso in cura dal personale medico del Suem 118. L'uomo, dopo essere stato stabilizzato è stato trasportato in ospedale per le cure del caso. Non è in pericolo di vita. In via Argine Bisatto hanno operato squadre dei vigili del fuoco di Padova e Vicenza con due autopompe, due autobotti e un'autoscala. Sul luogo dell'incendio sono intervenuti anche i carabinieri per tenere a bada possibili curiosi e sincerarsi sulle cause che hanno provocato le fiamme.