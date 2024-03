Spara ad un cane con il fucile e lo uccide: denunciato agricoltore

Ieri 22 marzo nel tardo pomeriggio alcuni ciclo escursionisti che transitavano lungo la ciclabile che costeggia il canale Bisatto a Lozzo Atestino hanno udito alcuni spari da arma da fuoco provenienti da un limitrofo campo agricolo. Chiamato il 112 la centrale di Abano Terme tempestivamente ha allertato la pattuglia dei carabinieri Forestale che si sono portati sul posto dove hanno rinvenuto la carcassa di un cane che presentava fori compatibili con arma da fuoco.

Le indagini

Una volta sottoposta a sequestro sono subito scattate le indagini sul luogo del delitto e, da alcuni testimoni sono stati raccolti elementi indiziari che hanno portato i militari a eseguire la perquisizione domiciliare a carico di un agricoltore del posto dove hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro l'arma, un fucile da caccia calibro 12, che l'uomo, 64 anni, ha ammesso di aver usato per uccidere l'animale. Ora dovrà rispondere del reato di Uccisione di animale previsto del codice penale con pene che vanno da 4 mesi a 2 anni di reclusione. La carcassa dell'animale, attualmente in custodia presso l'Ulss Euganea, è stata sottoposta ai primi accertamenti necroscopici che confermano la presenza di alcuni fori compatibili con l'utilizzo di un fucile da caccia calibro 12 e si attendono ora le disposizioni che l'autorità giudiziaria vorrà prevedere.

Centopercentoanimalisti

«Un uomo ha ucciso a Lozzo Atestino il cane di una signora che vive in un posto bellissimo in aperta campagna e ha una rivendita di verdure a chilometri zero - fanno sapere in una nota i vertici di "Centopercentoanimalisti" - questa signora ha cani e gatti. L’ultimo cane arrivato era purtroppo un bellissimo pastore australiano di appena un anno che la signora aveva salvato da proprietari che lo tenevano a catena. Ieri pomeriggio è andato a fare una corsa per i campi e pare che il vicino gli abbia sparato cinque colpi di fucile uccidendolo».