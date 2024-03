Uccide un cane a fucilate: il questore gli sequestra un arsenale di armi

Quello splendido cucciolo di un anno voleva solo fare una passeggiata all'aperto. Ma un vicino di casa dell'animale non ha gradito tutto questo. Al punto che è entrato in casa, ha impugnato un fucile e l'ha freddato senza pietà. Grazie ad alcuni testimoni i carabinieri Forestali l'hanno subito rintracciato e per lui sono cominciati i guai. Il questore della provincia di Padova Marco Odorisio, lunedì 25 marzo, ha disposto il ritiro cautelativo nei confronti del 64enne residente a Lozzo Atestino in provincia di Padova che, nella giornata di venerdì 22 marzo, aveva ucciso un cane sparandogli 5 fucilate.

L'attività

Appresa tale circostanza, è stato quindi adottato il provvedimento cautelare e lunedì 25 marzo, gli agenti della Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza (PAS) si sono recati nel Comune di residenza del 64enne dove, presso la di lui abitazione, hanno proceduto al ritiro cautelativo di 6 fucili, 2 pistole, 48 cartucce di vario calibro e nel contempo hanno ritirato al 64enne, sia la licenza di porto di fucile uso caccia, che la relativa denuncia di detenzione delle armi. Il provvedimento del questore del ritiro delle armi si è reso necessario in ragione dell’affievolimento e del venir meno dell’aspetto soggettivo relativo alla detenzione e al maneggio delle armi, come dimostrato nel caso in essere dall’uccisione del cane, non escludendosi quindi una prognosi di abuso delle armi da parte del 64enne, abuso comunque già concretizzatosi nell’episodio in argomento.