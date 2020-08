Vandali in azione: lucchetto usato come clava contro le auto degli organizzatori di Arcella Bella

Quale sia il motivo di tale gesto se lo chiedono anche gli organizzatori, soprattutto il presidente Marco Sorgato che nella notte tra il 15 e il 16 agosto si è trovato, al termine della serata di lavoro all'Arcella Bella, tra le altre anche la sua macchina vandalizzata da ignoti. Un'amara sorpresa che è stata denuncia ai carabinieri di Padova.

I danni

Parabrezza sfondati, specchietti e tergicristalli spezzati, sangue sulla carrozzeria, il lucchetto del cancello del servizio usato come clava contro le auto parcheggiate sul retro del parco e, infine, poi rubato. Una sorpresa e uno scenario scioccante quello che si sono trovati davanti a fine serata gli organizzatori della rassegna estiva Arcella Bella al parco Milcovich. La denuncia verso ignoti è depositata presso i carabinieri di Padova.

L'amarezza

Di certo un Ferragosto spiacevole quello vissuto dallo staff, che alla chiusura dei chioschi, al termine della serata, ha dovuto fare i conti con uno scenario inedito: «Abbiamo sporto denuncia verso ignoti ai carabinieri di Padova - spiega il presidente dell'associazione culturale Il Coccodrillo Marco Sorgato che da inizio 2020 gestisce il parco - non capiamo quale nostro intervento possa aver alterato gli equilibri di questo luogo pubblico, sereno e di aggregazione responsabile che con il nostro lavoro, da mattina a sera, stiamo gradualmente restituendo alla collettività».

L'operato continua

Il presidente dell'associazione padovana che si occupa di apertura, chiusura, sfalci e somministrazione del Milcovich, attiva dal 2013 con circa 50 tra soci e collaboratori di età compresa tra i 20 e i 30 anni, ha recentemente introdotto un servizio di sicurezza privato, sostenuto dall'associazione stessa. L'agenzia preposta alla sorveglianza dell'area dell'evento ha segnalato qualche sporadico episodio di spaccio di sostanze stupefacenti, notturni e diurni, in quello che storicamente è un avamposto della delinquenza organizzata. «Probabilmente la nostra attenzione al rispetto delle regole e delle normative vigenti ha disturbato le illecite abitudini di qualcuno. - dichiara l'associazione - La nostra presenza in questo parco è soprattutto di presidio: sulla base delle nostre segnalazioni abbiamo attivato una collaborazione con le forze dell'ordine di quartiere. Continueremo nel nostro operato anche nell'eventualità di dover far visita più spesso al carrozziere».

