Malore improvviso stronca 43enne: era un operatore sanitario

In forza all'ospedale di Cittadella e prima a quello di Camposampiero, Bruno Campagnolo era un apprezzatissmo operatore sanitario. Quarantatré anni, è stato trovato esanime dai suoi famigliari nel suo letto la mattina di martedì 22 marzo.

Impegno

Il decesso, avvenuto durante il sonno, è stato molto probabilmente causato da un arresto cardiaco. Apprezzatissimo nel suo lavoro, Bruno Campagnolo si è distinto insieme a tanti suoi colleghi per il grande impegno in questi difficili anni dovuti alla pandemia. Lascia i genitori, il papà è pensionato, la mamma e una sorella. Non è ancora noto il giorno in cui saranno celebrati i funerali, che comunque si terranno nel paese natale di Bruno Campagnolo, a Galliera Veneta.