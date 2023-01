Provoca un incidente stradale, aveva documenti falsi: denunciato

La Polizia Locale della Federazione ha denunciato ieri, 11 gennaio, per falsità materiale e uso di atto falso un uomo di 50 anni di origini libiche, sorpreso a guidare con una patente falsa.

L'incidente

Una pattuglia del pronto intervento era intervenuta lo scorso novembre nella zona industriale di Massanzago per il rilievo di un incidente stradale. Un veicolo condotto da un residente del posto si era scontrato con una vecchia Renault che non avrebbe rispettato una precedenza. Quando gli agenti hanno chiesto al conducente della Renault i documenti, l’uomo ha fornito solo un permesso di internazionale di guida di dubbia fattura. Agli agenti non è sfuggito questo particolare e hanno approfondito i controlli.

La trappola

Invitato ieri presso gli uffici del Comando a Camposampiero con la scusa di consegnare della documentazione relativa all'incidente, gli agenti hanno chiesto allo straniero l'esibizione oltre al permesso internazionale anche del documento di guida, risultato poi una patente rilasciata dall'autorità di uno stato nordafricano. Da una prima analisi effettuata anche con l'uso di particolari lampade, la patente straniera é risultata difforme dai documenti originali perché aveva alcune incongruenze e dei dati errati. Per questo motivo è stata sequestrata per ulteriori accertamenti e l’uomo denunciato all’autorità giudiziaria.

Cosa rischia

Se dopo gli approfondimenti di laboratorio la patente risulterà effettivamente falsa e quindi non valida, lo straniero verrà sanzionato anche per guida senza patente e il suo veicolo dovrà essere sottoposto a fermo amministrativo. Le attività di indagine sono state condotte dall'ufficio di Polizia Giudiziaria della Federazione, coordinato dal vice commissario Emanuela Foscaro. Lo straniero, domiciliato nella provincia padovana, ha dichiarato agli agenti che la patente era originale e che probabilmente le irregolarità emerse sono dovute alla scarsa qualità dei documenti del suo paese, dato che, quando l'aveva conseguita, era ancora compilata a mano.