In Australia aveva trovato la sua dimensione: 25enne investito da un treno

La comunità di San Fidenzio è pronta ad accogliere la salma di Reda Karchaoui, il ragazzo di 25 anni di origini marocchine, morto investito da un treno a Sydney in Australia lo scorso 21 marzo. Giovedì 18 aprile a Montagnana è previsto il funerale con rito islamico, poi il corpo del giovane riposerà nel cimitero del paese. Persona molto conosciuta a Borgo Veneto e non solo, in tanti hanno avuto parole di pietà e vicinanza per i familiari della vittima, a cominciare dal sindaco Michele Sigolotto. Reda Karchaoui lascia nello strazio mamma Hasna, papà Abdelaziz e due sorelle. Si è saputo che il giovane riusciva spesso ad aiutare la sua famiglia spedendogli parte del suo stipendio a dimostrazione di una grande bontà d'animo e di attaccamento ai sani principi della famiglia.

Chi era

La vittima viveva in Australia da oltre un anno. Nel febbraio del 2023, infatti, si è trasferito dopo aver chiuso un importante contratto con un'azienda leader nel mercato delle infrastrutture e dei trasporti. Chi ha avuto la fortuna di conoscerlo lo ricorda come un ragazzo dal sorriso contagioso, vivace e amante della vita. Dopo aver svolto alcuni lavori nei comuni della bassa padovana, quando ha ricevuto questa opportunità dall'Australia dalla ditta Eptec, non ci ha pensato due volte ed è partito. La tragedia del 21 marzo scorso ha stroncato per sempre i suoi sogni.