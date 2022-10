Cliente dell'hotel si trasforma il ladro: poi esagera con i drink e viene arrestato

Doveva essere un semplice cliente all'interno dell'hotel, ma un uomo di 47 anni residente in provincia di Milano ha pensato bene ieri sera, 9 ottobre, di approfittare della situazione per mettere a segno un furto e darsi alla pazza gioia. Evidentemente si è mosso in maniera fin troppo rumorosa e ha attirato l'attenzione del personale della struttura. E' stato arrestato dai carabinieri.

I fatti

Secondo quanto ricostruito dai militari dell'Arma della stazione di Mestrino, l'indagato pensando di agire inosservato ha mandato in frantumi una finestra della cucina. E' riuscito ad arraffare da un cassetto la somma di 350 euro, poi non contento, ha "festeggiato" la bravata iniziando a bere un numero imprecisato di cocktail alcolici. Qualcuno sentendo rumori sospetti provenire dal reparto cucina ha chiamato il 112. Quando l'uomo si è trovato di fronte il personale in divisa dell'Arma non ha opposto alcuna resistenza e non ha dato particolari spiegazioni in merito al suo sconsiderato gesto. Il quarantasettenne è stato prelevato dall'albergo e portato in caserma e al termine delle formalità di rito è stato arrestato per furto aggravato.