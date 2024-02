La notte di "sballo" di quattro amici finisce in caserma

La notte "brava" di quattro giovani è finita in caserma. Per loro in arrivo tutta una serie di guai con la giustizia. Durante un servizio di pattugliamento del territorio a Mestrino nella serata a cavallo tra il 19 e il 20 febbraio i carabinieri della locale stazione hanno fermato in via San Giovanni Battista un'auto con a bordo quattro amici. In un primo momento sembrava un tradizionale accertamento dei documenti di guida e del mezzo, ma il comportamento piuttosto nervoso di tutti gli occupanti ha indotto i militari dell'Arma ad approfondire i controlli. E le sorprese non sono mancate.

Cosa è successo

I quattro amici sono risultati fino a ieri notte sconosciuti alle forze dell'ordine. Sono risultati tutti residenti a Villafranca Padovana. Il conducente di 20 anni e i tre passeggeri tra i 18 e i 19 anni. I quattro, durante il controllo, hanno mostrato un atteggiamento alquanto preoccupato che ha fatto insospettire i carabinieri che hanno quindi proceduto alla loro perquisizione. Il conducente è stato trovato in possesso di 1,68 grammi di marijuana per cui è stato segnalato amministrativamente alla Prefettura di Padova, con contestuale ritiro della patente, quale assuntore di sostanze stupefacente. Stessa sorte è toccata ad un passeggero trovato a sua volta in possesso di 0,80 grammi di hashish. Gli altri due sono stati rispettivamente trovati in possesso di un bilancino elettronico e di 17,80 grammi di hashish. Questi ultimi due sono stati denunciati in stato di libertà all’autorità giudiziaria di Padova e dovranno rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio. Ovviamente la droga è stata sequestrata.