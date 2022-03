Due nuovi mezzi per il distaccamento volontario dei vigili del fuoco di Borgoricco. Un’autopompa e un’autobotte che prima erano in servizio al comando provinciale.

I mezzi

Nei giorni scorsi, il comando dei vigili del fuoco di Padova, nell’ottica di ammodernamento del parco automezzi, ha provveduto all’assegnazione di due più recenti mezzi antincendio al distaccamento volontario di Borgoricco. Sono stati assegnati un’autopompa Iveco Stralis e un’autobotte Iveco Bull, mezzi prima già in servizio nel comando provinciale. Assegnazione che rafforza l’autonomia e la sicurezza del personale nelle operazioni di soccorso. Il distaccamento dei vigili volontari di Borgoricco della federazione dei comuni del Camposampierese, guidati dal capo distaccamento Caleb Pancera ha in organico 39 vigili e 3 capi squadra volontari. Il personale del distaccamento volontario dei vigili del fuoco assicurano tutti i giorni il servizio notturno, che diventa H24 nei fine settimana. Lo scorso anno i volontari hanno eseguito 253 operazioni di soccorso, operando su richiesta della sala operativa del 115 di Padova in interventi autonomi o a supporto delle squadre del comando.