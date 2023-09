Lo massacrano di botte per rubargli il borsello: due minorenni nei guai

Giovani violenti, Monselice ancora sotto la lente d'ingrandimento delle forze dell'ordine. Ieri sera 14 settembre all'altezza della stazione di Monselice un ragazzo di 16 anni residente a Polesella (Rovigo) è stato avvicinato da due coetanei che hanno iniziato a provocarlo. Il loro obiettivo era rapinarlo del borsello. La vittima ha cercato strenuamente di resistere, ma la situazione è degenerata ed è stato massacrato di botte.

La rapina

I baby banditi l'hanno colpito con calci pugni fino a gettarlo a terra. Poi gli hanno sfilato la borsa dal braccio e sono fuggiti. La scena è avvenuta davanti agli occhi di alcuni testimoni che hanno subito allertato i numeri d'emergenza. A Monselice sono arrivati i carabinieri e il personale medico del Suem 118. Mentre il giovane è stato medicato sul posto e poi accompagnato in ospedale per accertamenti, i due rapinatori sono stati intercettati non distante dal luogo dell'aggressione e bloccati. Ora dovranno rispondere alla Procura per i Minorenni per lesioni personali aggravate e rapina in concorso.

Violenza

Negli ultimi tempi tutta la zona di Monselice e dei comuni limitrofi è monitorata dall'Arma in quanto gli episodio di cronaca che vedono protagonisti minorenni si ripetono con una frequenza preoccupante. Ora che anche l'anno scolastico è ripartito, l'attività di monitoraggio dell'area sarà ancora più pressante per cercare di stroncare sul nascere il fenomeno dello spaccio, dei furti e delle rapine. Fondamentale in questi frangenti la collaborazione della collettività, chiamata ad allertare in tempo reale i numeri d'emergenza in caso di situazioni anomale o comunque bisognose di accertamenti.