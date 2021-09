Viabilità modificata per permettere lavori di asfaltatura

A partire da mercoledì 1 settembre e fino al termine dei lavori di asfaltatura e messa in sicurezza sarà deviato il traffico veicolare nelle vie Fratelli Cervi, Silvio Pellico, e Campagna Bassa nel tratto compreso tra la rotatoria con via Mezzavia e l'intersezione con via Salvo D’Acquisto. In queste vie è vietata anche la sosta su entrambi i lati. La chiusura è totale ad esclusione dei fondi prontissimi e residenti. La circolazione stradale sarà deviata sulle prime laterali utili.