Muore in Cina il manager della Arneg Gianluca Brioschi. Era alla Fiera del ghiaccio

Grave lutto nella "famiglia" di Arneg, l'azienda di progettazione e produzione di attrezzature complete per il settore del retail a Campo San Martino. Gianluca Brioschi, da molti anni responsabile dell’Ufficio Acquisti, è stato trovato morto nella sua camera d’albergo mentre era in Cina per un viaggio di lavoro. Brioschi, 54 anni, era con due colleghia Shandong, dove è in corso la Fiera del Ghiaccio. L'uomo non era sceso per per la colazione, allertando i colleghi, che quindi hanno fatto aprire la stanza, trovandolo però già privo di vita. Sulle cause della morte per adesso non c'è nessuna certezza. Brioschi, di origine veronese, abitava nella frazione di Pieve di Curtarolo con la compagna. Da un paio di anni si era trasferito in un nuovo appartamento, in centro paese.

La sindaca

Senza parole anche la sindaca Martina Rocchio: «Era una persona molto disponibile e discreta. Mi stringo al dolore della famiglia insieme a tutta la comunità». Si saprà qualcosa di più oggi. Il problema è la distanza, ma come avviene in questi drammatici casi l’ambasciata italiana e il consolato sono informati dell’accaduto.