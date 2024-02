Sfreccia con la bici elettrica oltre i limiti di velocità, multa da 6mila euro

Sfreccia con la bici elettrica troppo veloce: maxi multa di sei mila euro. Viaggiava in sella alla sua bici senza pedalare, fatto che ha insospettito gli agenti della polizia locale di Vigonza, che l’hanno fermata per un controllo dal quale risultava evidente che la bicicletta si muoveva autonomamente superando la velocità consentita di 6 km/h. Per tale ragione gli agenti hanno sequestrato il mezzo per sottoporlo successivamente ad un controllo tecnico. E il dubbio si è rivelato fondato: il mezzo non era una normale bicicletta a pedalata assistita, ma per le caratteristiche e la possibile velocità massima raggiungibile, superiore ai 21km/h, rientrava nella categoria dei ciclomotori.

Protagonista una vigontina, L.G. che ha collezionato una serie di multe. Alla donna, infatti, sono state contestate cinque violazioni del Codice della strada: la mancata immatricolazione del mezzo, la mancanza della prescritta copertura assicurativa, l'assenza della targa, il mancato uso del casco. Inoltre essendo privo di patente di guida, gli è stata comminata anche la sanzione prevista per guida senza patente. Alla fine la conducente, sommando tutte le contravvenzioni, si è beccata una multa da 6 mila euro mentre il mezzo sottoposto a sequestro e sarà oggetto di successiva confisca.

«Ringrazio gli agenti che sono sempre presenti sul territorio a garanzia della sicurezza di tutti, anche per la verifica della regolarità di questi nuovi mezzi elettrici che risecano di rappresentare un pericolo – commenta l’assessore alla sicurezza Marco Polato -. Il controllo è infatti frutto della campagna di sicurezza contro l'utilizzo improprio dei monopattini e biciclette elettriche attivata dal Comando di Vigonza. Purtroppo la cronaca, ma anche la nostra esperienza quotidiana, confermano che questi veicoli possono essere molto pericolosi: sfrecciano sulle strade, e a volte anche sui marciapiedi e le ciclabili, a velocità sostenuta, sbucano all’improvviso e non sono adeguatamente visibili. Inoltre chi li guida molto spesso ignora le basilari regole del Codice della Strada viaggiando anche contromano. Una stretta è quanto mai necessaria, a tutela innanzitutto della sicurezza di chi utilizza i monopattini, e poi di tutti gli utenti della strada».