I Nas sospendono l'attività di una nota gastronomia nell'Alta Padovana

Ispezione del NAS e NIL a Villanova di Camposampiero che ha portato alla contestatazione di diverse violazioni amministrative e sospensione dell’attività. Il Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Padova unitamente al Nucleo Ispettorato del Lavoro si sono dati appuntamento in una nota gastronomia della zona, dove hanno accertato sanzioni amministrative per un importo

totale di € 20.000,00 nonché la sospensione dell’attività per l’impiego di lavoratori irregolari.

Le violazioni contestate per € 4.500,00 dal NAS sono scaturite dalle gravi carenze igienico sanitarie riscontrate all’interno del locale destinato alla conservazione del cibo oltre che alla mancata rintracciabilità dei prodotti e per non aver esposto il manuale di autocontrollo (HCCP), con l’obbligo di smaltire ben 100 kg di prodotti ittici lasciati a terra sul pavimento. D’altro canto il NIL a seguito del controllo trovava a lavorare nell’esercizio vari lavoratori in nero e trovando diverse irregolarità in materia di sicurezza sul lavoro, essendo questi privi dei vari dispositivi di sicurezza, per tale ragione è stata sospesa l’attività ed elevato ben € 14.500,00 di sanzione. Il titolare è stato segnalato alla competente Autorità Amministrativa ed all’ufficio ULS.

[NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO]