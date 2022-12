Quattro comuni si stringono la mano e firmano la convenzione della Polizia locale

E' nata una "alleanza" a 4 sul fronte della sicurezza. Oggi, 29 dicembre, nella splendida cornice di villa Loredan a Stra (Venezia) è stato siglato l'accordo per la nascita di una convenzione tra la Polizia locale di Noventa Padovana, Saonara, Stra e Vigonovo.

I dettagli

La collaborazione vedrà dunque coinvolte due province del Veneto. Stiamo parlando di una popolazione complessiva di 40 chilometri quadrati e una popolazione di 40mila residenti. Il comune capofila sarà Noventa Padovana. Ci saranno in circuito 17 agenti della Polizia locale che avranno il compito di ottimizzare le risorse e portare un valore aggiunto alla sicurezza stradale e non solo dei singoli territori. Alla firma della convenzione hanno partecipato i sindaci dei singoli territori interessati: Marcello Bano per Noventa, Michela Lazzaro per Saonara, Luca Martello per Vigonovo e Caterina Cacciavillani per Stra.

Le prime impressioni

Il sindaco Marcello Bano, nelle vesti di amministratore del comune capofila ha riferito: «Non sarà un percorso facile - ha detto - ci sarà tanto da lavorare e i risultati arriveranno a lungo termine, ma a noi le grandi sfide appassionano. Sono certe che la nuova convenzione porterà importanti benefici all'intera collettività che si insedia in un fazzoletto di territorio tra le due province di Padova e Venezia». Il sindaco Caterina Cacciavillani (Stra): «La nostra esperienza con Noventa in convenzione è nata nel 2015 e ha dato importanti riscontri, adesso c'è da lavorare ancora di più e siamo pronti ad accogliere i due nuovi territori con entusiasmo». Michela Lazzaro (Saonara): «Siamo orgogliosi di far parte di questo nuovo gruppo di lavoro e sono certa che l'attività in convenzione porterà a grandi benefici per la popolazione. Ci sarà da impegnarsi, ma la voglia di fare bene non manca. Auguro il più grosso in bocca al lupo ai compagni di viaggio». Luca Martello (Vigonovo): «Auguro buon lavoro agli agenti impegnati in questo nuovo progetto. Le singole amministrazioni non faranno mai mancare il supporto e se ci sarà unità di intenti ci toglieremo grosse soddisfazioni».