Un tronco si incaglia nell'elica di una barca: salvi i 73 turisti

Doveva essere una domenica di relax quella odierna, 8 ottobre, ma c'è scappato l'imprevisto per 73 turisti che stavano navigando lungo il Piovego. All'altezza di Noventa Padovana qualcosa non è andato per il verso giusto ed è stato necessario richiedere l'intervento dei soccorritori. Un po' di comprensibile apprensione tra gli occupanti della barca, ma nessuno degli occupanti ha necessitato delle cure del pronto soccorso.

Cosa è successo

Intervento dei vigili del fuoco stamattina, alle 9,45 per soccorrere i passeggeri in difficoltà su un’imbarcazione turistica con l’elica inceppata da un tronco lungo il canale Piovego a Noventa Padovana: nessuna persona è rimasta coinvolta. Al lavoro per trasportare i 73 turisti in zona sicura e mettere in sicurezza la motonave Rialto, una squadra dei vigili del fuoco di Padova e i sommozzatori di Venezia, che hanno provveduto a far bloccare il flusso d’acqua del canale per rimuovere i tronchi che ostacolavano la navigazione. L’intervento dei vigili del fuoco si è concluso alle 12.