In ospedale a dare l'ultimo saluto alla moglie morente, i ladri svaligiano la sua casa

Ladri senza scrupoli hanno razziato la casa di Vincenzo Ferrarese, ottant'anni a novembre, che si trovava in ospedale per dare l'addio alla adorata moglie 83 anni morta poco dopo la sua visita. I malviventi hanno seguito le tracce dell'anziano e appena l'uomo è uscito di casa per andare a prendere la corriera per andare a Padova, sono entrati in azione.

La cronaca

Come riporta il Gazzettino di Padova qualcuno ha alzato l'avvolgibile del salotto di casa Ferrarese, un complice è entrato in casa. Sono stati messi a soqquadro tutti gli ambienti, poi è stata intercettata la cassaforte e con un flessibile è stata sventrata. Spariti i gioielli di una vita della moglie morta e denaro. Sull'episodio indagano ora i carabinieri della locale stazione.

Rumori

Alcuni residenti del condominio hanno riferito all'ottantenne di aver sentito rumori poco dopo le 9, ma hanno pensato fosse Vincenzo e non hanno dato troppo peso a quanto stava accadendo. Un dramma nel dramma, dunque, con un uomo che ieri non ha trattenuto le lacrime di fronte ad uno scempio che qualche ladro privo di ogni sentimento ha posto in essere. Si cercherà di assicurare alla giustizia i responsabili in tempi rapidi, prima che possano tornare ancora a colpire.