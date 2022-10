Spacciava tapentadolo: pusher arrestato dai carabinieri

Il mondo dello spaccio si diversifica e le forze dell'ordine sono chiamate ad un duro lavoro per tentare di tenere sotto controllo e dove possibile stroncare fenomeni illeciti legati al mondo degli stupefacenti.

Arresto

Durante un servizio di pattugliamento del territorio nella zona di Chiesanuova a Padova, ieri sera, 31 ottobre, i carabinieri nella Radiomobile hanno intercettato un cittadino nigeriano di 27 anni che si muoveva con fare sospetto. I militari dell'Arma hanno deciso di fermarlo per approfondire gli accertamenti. Ebbene, da una perquisizione personale l'uomo è stato trovato in possesso di 23 pastiglie di Tanpetadolo, un analgesico derivato dalla morfina. Il Tapentadolo è un principio attivo appartenente alla classe degli oppioidi, di cui è agonista forte. In medicina è utilizzato come analgesico nei casi di dolore cronico. Il nigeriano è stato accompagnato in caserma e al termine della formalità di rito è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio.