Il presidente di Ance Padova: «Inquinamento, non tutti rispettano le ordinanze»

Il presidente di Ance Padova, Alessandro Gerotto, interviene oggi, 27 novembre. sulle misure di limitazione della circolazione stradale per il contenimento dell’inquinamento atmosferico previste fino al 30 aprile del prossimo anno. «Si tratta di regole corrette e necessarie per il rispetto dell’ambiente e che rientrano nel più ampio percorso di sostenibilità che la città ha intrapreso e che condividiamo in toto. Le imprese edili di Ance Padova sono consapevoli di questa necessità ed infatti hanno investito in macchinari e mezzi che riducono l’inquinamento, ma è necessario che l’ordinanza venga fatta rispettare in tutti i cantieri per non vanificare gli sforzi di chi si comporta in modo corretto».

L'attacco

«Si tratta di un tema - ha proseguito Gerotto - che riguarda molteplici aspetti e che impatta sulla salute dei cittadini e sulla qualità di vita della città. Diversi associati in questi giorni ci hanno segnalato la presenza di cantieri che non rispettano l’ordinanza per questo auspichiamo controlli attenti e severi come sta già accadendo. E' necessario - ha concluso - far rispettare queste ordinanze per tutelare le imprese che si comportano in modo corretto e soprattutto che credono che questo aspetto riguardi il futuro delle giovani generazioni di Padova e lo dimostrano con gli investimenti realizzati negli anni. Purtroppo il comportamento scorretto di pochi rischia di vanificare lo sforzo di tanti».