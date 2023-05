Un etto di cocaina in auto: i carabinieri arrestano un giovane pusher

Quasi un etto di cocaina in "sasso" pronta per essere tagliata e trasformata in un centinaio di dosi abbondanti da vendere al dettaglio nella piazza padovana. E' questo il bilancio di un controllo occasionale effettuato dai carabinieri della Radiomobile di Padova ieri, 8 maggio, in via Leopardi. Durante il posto di controllo i militari dell'Arma hanno notato un'auto avvicinarsi dopo aver effettuato una manovra azzardata. Inevitabile è arrivato l'alt e le soprese non sono mancate. Ci è scappato un arresto e una denuncia.

Cosa è successo

I due occupanti dell'auto, un ragazzo di 23 anni di Vigodarzere alla guida e un albanese di 22 residente a Padova seduto nel posto del passeggero, durante le fasi di identificazione hanno fin da subito manifestato un certo nervosismo che ha indotto il personale in divisa ad ampliare gli accertamenti. Ebbene nelle disponibilità dell'albanese è spuntato un sacchetto contenente 95 grammi di cocaina di ottima qualità. Il proprietario di quello scomodo involucro non ha fornito grosse spiegazioni agli inquirenti. Sta di fatto che la droga, una volta tagliata e suddivisa, avrebbe fruttato numerose dosi e quindi un illecito guadagno piuttosto consistente. La coppia è stata accompagnata in caserma e al termine delle formalità di rito il ventiduenne dell'Est è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. L'amico di Vigodarzere, per il medesimo reato se l'è cavata con una denuncia a piede libero. Le indagini proseguiranno per capire dove fosse stata acquistata la cocaina e a quale fetta del mercato sarebbe stata destinata. L'albanese è stato accompagnato alla Casa circondariale Due Palazzi a disposizione dell'autorità giudiziaria.