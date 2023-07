Nasconde sotto un'auto quasi mezzo etto di cocaina: arrestato

E' una guerra quotidiana quella delle forze di polizia contro i reati legati al mercato illecito della droga. Continua l’attività di contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti da parte degli agenti della Sezione Volanti della Questura di Padova. Nel corso di un turno serale avvenuto il 22 luglio, gli agenti in servizio di controllo del territorio, transitando nei pressi del piazzale antistante la stazione ferroviaria, hanno notato un gruppo di cittadini nordafricani ed uno di loro che, accovacciato tra i veicoli in sosta, ha gettato un involucro bianco sotto una vettura.

L'intervento

Prontamente intervenuti, gli operatori hanno controllato lo straniero il quale ha consegnato, spontaneamente, una somma in contanti di oltre mille euro. Durante gli accertamenti effettuati sul luogo dell'intervento, sotto l'auto è stato rinvenuto un involucro contenente quasi 45 grammi di cocaina e un pacco di guanti monouso, comunemente usati per confezionare le singole dosi della sostanza stupefacente. Privo di documenti, il trentenne di nazionalità tunisina, con precedenti di polizia a carico, è risultato essere irregolare sul territorio nazionale e senza fissa dimora. Accompagnato in Questura per gli adempimenti del caso, è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ed è stato accompagnato in carcere. Successivamente alla convalida, nei suoi confronti è stata disposta la misura del divieto di dimora nel territorio della provincia di Padova.