Fanno saltare il self service del distributore Q8, ma il forziere regge

La malavita dedita agli assalti alle colonnine self service delle aree di servizio dalla Saccisica si è spostata in città. Nella notte tra domenica e lunedì 9 ottobre è stato preso di mira il distributore Q8 di corso Boston. La deflagrazione ha provocato numerosi danni, ma il forziere ha resistito e i malviventi sono stati costretti a precipitosa fuga a mani vuote. Dalle telecamere di videosorveglianza ora gli inquirenti confidano di raccogliere spunti investigativi decisivi per la cattura della banda.

Cosa è successo

Dopo aver forzato la colonnina i ladri hanno inserito nel bocchettone una "marmotta" satura di polvere pirica, poi hanno creato l'innesco che ha generato l'esplosione. I soldi sono rimasti blindati e la banda si è dileguata. L'allarme è giunto alla centrale operativa del 112. Sulla vicenda stanno ora indagando i carabinieri del Radiomobile e i colleghi del Nucleo Investigativo. Non si esclude che a colpire sia stata la medesima banda che nelle scorse settimane è entrata in azione in altre parti della provincia di Padova.