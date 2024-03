A passeggio nella notte con coltello e attrezzi da scasso: due denunciati

Nelle ultime ore, a cavallo tra il 20 e il 21 marzo i carabinieri del Radiomobile di Padova hanno denunciato due uomini in due distinti interventi. Il pattugliamento del territorio padovano e dell'immediata cintura urbana è stato ulteriormente potenziato al fine di stroncare ogni forma di reato contro il patrimonio e per tentare di contenere il sempre florido mercato dello spaccio. I carabinieri del Radiomobile hanno denunciato in stato di libertà per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere un 21enne ed un 38enne di origine tunisina, già noti alle forze dell’ordine.

Gli interventi

Il ventunenne è stato fermato in zona Chiesanuova e da successiva perquisizione personale è stato trovato in possesso di un cacciavite della lunghezza di 19 centimetri. Il connazionale di trentottenne è stato intercettato in zona Arcella e durante l'attività i militari hanno rinvenuto in suo possesso un coltello a serramanico della lunghezza di 25 centimetri, una tenaglia in acciaio della lunghezza di 22 centimetri e un cacciavite. Quanto rinvenuto è stato sequestrato. Per i due soggetti, che non sono stati in grado di giustificare il possesso del materiale rinvenuto è scattata la denuncia a piede libero per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere. Dovranno rispondere all’autorità giudiziaria dei fatti contestati.