Sventata una notte di razzie: sequestrati attrezzi da scasso e chiavi alterate

Con tutta probabilità si apprestava a mettere a segno furti su auto e in abitazione. A rovinare i suoi piani lunedì notte 25 marzo sono stati i carabinieri della stazione di Prato della Valle che l'hanno intercettato e denunciato. Nei guai è finito un uomo di 55 anni originario della Georgia. Il controllo è avvenuto a Padova in via Pomponazzi. Ad attirare l'attenzione dei militari dell'Arma è stata la reazione spropositata dello straniero alla vista dell'autoradio. Di fatto ha invertito subito la sua marcia e ha tentato di defilarsi in tutta fretta. Convinti che stesse nascondendo qualcosa i carabinieri hanno deciso di bloccarlo e identificarlo.

Gli attrezzi da scasso

Le sorprese sono cominciate quando i militari hanno perquisito il suo zaino. Sono spuntati attrezzi da scasso e chiavi alterate. Il tutto è stato sequestrato. Alle legittime richieste di spiegazioni da parte delle forze dell'ordine, il cittadino dell'Est non è stato in grado di giustificare il possesso di tutto quel materiale rinvenuto. E' stato portato in caserma in Prato della Valle e al termine delle formalità di rito è stato denunciato per porto ingiustificato di attrezzi da scasso. E' probabile che l'indagato stesse scegliendo una zona propizia per entrare in azione. Ma questo volta l'intervento delle forze dell'ordine è stato tempestivo e per lui la giornata di "lavoro" è svanita.