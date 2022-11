Notte Halloween: funziona la macchina della sicurezza. Un arresto in Prato

La tanto temuta notte di Halloween a Padova si è svolta senza incidenti o situazioni di pericolo. Merito anche di un servizio capillare posto in essere dalle forze di Polizia che per tutta la giornata di ieri, 31 ottobre e fino a tarda notte, hanno tenuto sotto stretto controllo tutte le aree della movida e i luoghi dove erano in programma i festeggiamenti.

Prevenzione

Nonostante la massiccia presenza di giovani, per tutto il pomeriggio e parte della serata, personale della Questura, coadiuvato dal Reparto Prevenzione Crimine Veneto, dall’arma dei carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria e Polizia Locale, ha effettuato controlli a veicoli e persone non rilevando alcuna problematica legata all'ordine e l’incolumità pubblica. All’esito delle attività congiunte sono state identificate 270 persone, di cui 89 cittadini extracomunitari, 40 autovetture controllate, di cui una sequestrata perché senza assicurazione. Il continuo monitoraggio di tutte le zone cittadine interessate dalla movida giovanile ha garantito il regolare svolgimento dei festeggiamenti anche per tutta la serata, scongiurando azioni violente, anche in concomitanza con i diversi eventi e spettacoli musicali. In particolare, in occasione della rassegna “Praga Festival” presso la Fiera di Padova, si è svolto un concerto alla presenza di oltre 1.500 spettatori, senza incidenti e senza criticità per l’incolumità delle persone.

Arresto in Prato

Nel corso dei servizi di prevenzione, poco dopo le 2 di notte, sono stati fermati due giovani di 20 e 23 anni in Prato della Valle. Il meno giovane, classe 1999, già noto alle forze dell'ordine, è stato trovato in possesso di oltre 60 grammi di hashish occultati in due calzini trovati all’interno di uno zaino. Gli agenti l'hanno accompagnato negli uffici della Questura e al termine delle formalità di rito l'hanno arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio.

Alcol

Come era prevedibile il Suem 118 ha lavorato parecchio per soccorrere giovani e giovanissimi che hanno esagerato con i cocktail alcolici, ma alla fine della nottata tra il 31 ottobre e l'uno novembre non si sono registrate situazioni di particolare emergenza.