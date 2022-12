Crolla a terra un albero: nessun ferito e disagi alla viabilità contenuti

Nella notte tra il 15 e il 16 dicembre un albero di grosse dimensioni è caduto al suolo lungo via Canestrini a Padova. Per pura casualità nessun mezzo in transito è rimasto coinvolto.

I soccorsi

Alcuni automobilisti transitando lungo la strada hanno prontamente allertato i numeri d'emergenza. E' arrivata una squadra dei Vigili del fuoco che ha provveduto a tagliare i rami e ripulire la sede stradale. L'operazione è andata avanti per circa due ore. Il crollo sarebbe stato provocato dalle avverse condizioni meteo di questi ultimi giorni. Verrà effettuato un controllo su tutti gli alberi presenti nella zona della caduta per capire se altri tronchi sono a rischio crollo. Visto l'orario in cui si è verificata l'emergenza i disagi alla viabilità sono stati contenuti.