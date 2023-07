La polizia incastra tre spacciatori intenti a dormire nel casolare abbandonato

Tolleranza zero nei confronti degli spacciatori di droga. Continua l’attività di contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti e di verifica di alcuni casolari abbandonati per verificarne l’eventuale uso illecito da parte degli agenti della Sezione Volanti della Questura di Padova. Nel corso del turno mattutino di ieri 26 luglio una volante, unitamente all’unità cinofila, è intervenuta in via del Giglio all’interno di uno stabile in stato di abbandono, dove è stata riscontrata la presenza di tre cittadini

stranieri che dormivano.

L'irruzione

L’accesso improvviso degli operatori ha generato stupore negli occupanti abusivi, che una volta realizzata la presenza delle forze di Polizia, due dei tre ragazzi hanno portato, simultaneamente, alla bocca qualcosa che avevano appoggiato accanto al loro giaciglio. Tuttavia, i presenti sono stati prontamente fermati dagli operatori e, in quanto privi di documenti, sono stati accompagnati in Questura. A seguito dagli accertamenti effettuati, la sostanza stupefacente trovata sul posto è risultata essere hashish in tre involucri di circa 50 grammi ciascuno e cocaina divisa in 8 involucri da 5 grammi ciascuno. Inoltre, nel luogo di bivacco sono stati rinvenuti mille euro in banconote di piccolo taglio probabile provento di precedente attività illecita.

Due arresti

I due stranieri trovati in possesso della sostanza stupefacente, entrambi con precedenti specifici, sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Si tratta di un uomo di 26 anni tunisino e un suo connazionale, che ha dichiarato di essere minorenne, ma dopo gli accertamenti radiografici è risultato avere 18 anni. Per tale motivo, è stato anche denunciato per falsa attestazione sulle proprie generalità. Nei confronti del 26enne, verificata la sua posizione irregolare, è stato emesso un provvedimento di espulsione con ordine del questore a lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni. Il terzo straniero presente nel casolare, un giovane di 16 anni tunisino, è stato affidato ad una comunità.

Droga anche in stazione

Sempre nel corso della mattina di mercoledì 26 luglio gli agenti della sezione "Volanti", impegnati in servizio di controllo nella zona ferroviaria hanno notato un giovane, che alla vista dell’autovettura di servizio ha nascosto qualcosa tra i pantaloni per poi allontanarsi velocemente allo scopo di eludere il controllo. Raggiunto prontamente dagli operatori, alla richiesta di svuotare le tasche ha estratto un involucro di sostanza stupefacente. Stiamo parlando di 15 grammi di hashish. Privo di documenti, appena 16 anni è stato accompagnato negli uffici della Questura. Il minore è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e affidato in comunità.