Nell'appartamento rinvenuta droga e otto biciclette rubate

Vasta operazione antidroga messa a segno dai carabinieri della Compagnia di Padova sabato 9 marzo. Ieri pomeriggio in via Montà i militari hanno fermato un 32enne di origini tunisine che alla loro vista ha cercato di dileguarsi. L’uomo, privo di documenti, è risultato destinatario di un ordine di carcerazione emesso dal tribunale di Busto Arsizio nel settembre 2023 e gravato da precedenti per droga. Perquisito, è stato trovato in possesso di 2,83 grammi di hashish e di un mazzo di chiavi che ha indicato essere quelle di casa, situata poco distante. Accompagnato a casa per verificare la presenza di eventuale altra sostanza stupefacente, all’interno dell’appartamento i militari hanno sorpreso un 26enne di Ponte San Nicolò intento a fumare uno spinello in compagnia di amici: un 31enne di Ponte San Nicolò, una 21enne di Fiesso d’Artico (Venezia) ed il proprietario di casa, un 23enne di Villafranca Padovana.

La droga rinvenuta e le biciclette rubate

Sul tavolino poco distante, i militari hanno trovato 3 pezzi di hashish per un peso complessivo di 90 grammi. Durante il controllo dei locali, poi, i militari hanno trovato in una stanza da letto, una “grown box”, strumento per la coltivazione della cannabis dotata di finestra di osservazione e di impianto di ventilazione e filtraggio dell’aria e lampada IUV IR, con all’interno 4 piante di marijuana. Sono stati inoltre trovati e sequestrati 21,18 grammi di hashish occultati sotto il divano letto utilizzato dal tunisino. Le sorprese non sono finite. Nel garage dell'appartamento, nascoste da alcune coperte, sono state trovate otto biciclette di valore di dubbia provenienza che sono state sequestrate in attesa di risalire ai legittimi proprietari. Il tunisino è stato arrestato ed associato alla Circondariale di Padova dove è a disposizione dell’autorità giudiziaria, il 23enne di Villafranca Padovana è stato denunciato, mentre il 26enne di Ponte San Nicolò è stato segnalato quale assuntore di sostanze stupefacenti, alla Prefettura di Padova.