Da Carpi a Padova per la dose di cocaina: i poliziotti gli ritirano la patente

La piaga della droga non conosce sosta. Chi deve acquistare è disposto anche a fare decine di chilometri per trovare il pusher giusto per lo sballo del sabato sera. Ieri notte 21 gennaio, è stato arresto un nigeriano di 24 anni e nei guai è finito anche il suo acquirente.

La cronaca dell'arresto

Nella rete della Squadra mobile questa volta è finito un nigeriano di 24 anni, irregolare sul territorio nazionale, già noto alle forze dell'ordine per reati in materia di stupefacenti. Nel febbraio dello scorso anno fu arrestato e condannato ad 8 mesi di reclusione. Ieri notte è stato scovato nell'area "Funghi" all'altezza di corso Tre Venezie. Stava vendendo una dose di cocaina ad un uomo di 39 anni di Carpi (Modena) che era arrivato appositamente a Padova con il furgone. Quest'ultimo ha riferito agli agenti di conoscere lo straniero da circa 6 mesi e di aver acquistato cocaina dal nigeriano con una cadenza di due volte al mese, pagandola 40 euro a dose. Dopo averlo arrestato e giudicato per direttissima, al nigeriano è stata applicata la misura cautelare del divieto di dimora e disposta l’espulsione dal territorio nazionale. All’acquirente è stata invece applicata la sanzione amministrativa e ritirata la patente.