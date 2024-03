«Vi pago, ma non toglietemi la patente»: arrestato per istigazione alla corruzione. Si è messo al volante ubriaco fradicio. Quando ha visto il posto di controllo dei carabinieri è fuggito all'alt. Qualche chilometro dopo ha abbandonato l'auto ed è corso a casa. Poi ha pensato bene di tentare di corrompere i militari con del denaro e per lui è scattato l'arresto. E' successo ieri sera 29 febbraio in via Vigonovese a Padova. A mettersi nei guai con la giustizia è stato un uomo di 29 anni moldavo. La sua unica paura era quella di perdere la patente di guida, ma si è ulteriormente complicato la vita.

La cronaca

Una pattuglia della sezione Radiomobile di Padova, impegnata nel servizio serale volto alla prevenzione e repressione dei reati in città, ha disposto un posto di controllo in via Vigonovese. Un’auto di piccola cilindrata a cui è stato imposto l’alt non ha accolto l’ordine di fermarsi e ha proseguito la corsa. I militari hanno rintracciato poco dopo il mezzo abbandonato in strada, mentre il conducente si è dileguato a piedi. Un rapido accertamento ha permesso di risalire al proprietario e alla sua abitazione dove i carabinieri lo hanno raggiunto e trovato in evidente stato di ebbrezza alcolica. Per impedire che gli ritirassero la patente, l’uomo, un 29enne originario della Moldavia, ha tentato di corrompere i carabinieri offrendo loro la somma in contanti di 630 euro in banconote di vario taglio. A questo punto è stato arrestato e dovrà rispondere oltre che di guida in stato di ebbrezza anche di istigazione alla corruzione.