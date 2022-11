Arrestata dopo il furto in appartamento: è una donna incinta di sette mesi

Donna dell'Est di 29 anni è andata a rubare in un appartamento di via Prosdocimi a Padova. E' successo ieri sera, 1 novembre, in un momento in cui i proprietari di casa erano fuori. E' scattato l'allarme e sono arrivati i carabinieri.

La vicenda

L'indagata, che è incinta di 7 mesi, approfittando dell'assenza dei residenti, con attrezzi da scasso è penetrata nell'appartamento. Sfortuna per lei, il sistema d'allarme ha cominciato a suonare all'impazzata. Immediato l'arrivo dei militari dell'Arma della Radiomobile. La ventinovenne è stata sorpresa in flagranza di reato e arrestata per furto aggravato. Si tratta di una donna originaria del Montenegro, già nota alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio. I carabinieri le hanno sequestrato attrezzi da scasso che aveva utilizzato per fare irruzione nell'appartamento. Questo dettaglio le è costato anche una denuncia per possesso ingiustificato di grimaldelli. Dell'attività è stato messo al corrente il pubblico ministero di turno. Essendo in gravidanza, per la donna si è deciso per la misura degli arresti domiciliari.