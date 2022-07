Ruba una bicicletta, ma si imbatte nei carabinieri. 43enne arrestato dopo una colluttazione

In Riviera Ponti Romani a Padova con l'obiettivo di rubare una bicicletta parcheggiata in una rastrelliera. Sabato sera, 22 luglio 2022, B.H. tunisino di 43 anni, è stato notato muoversi con fare sospetto. Qualcuno ha capito le sue intenzioni e ha chiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Immediato l'intervento dei carabinieri. I militari dell'Arma l'hanno intercettato mentre in sella alla bici appena rubata stava tentando di defilarsi. Il nordafricano è stato bloccato all'altezza di piazza Conciapelli. In un primo momento lo straniero ha tentato di divincolarsi. Sono volati anche colpi proibiti, ma alla fine è stato reso inoffensivo. La bicicletta appena rubata è stata restituita al legittimo proprietario mentre il tunisino, volto noto alle forze dell'ordine è stato accompagnato in caserma e al termine delle formalità di rito è stato arrestato per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.