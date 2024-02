Ruba alimenti e vestiti al megastore, arrestato ventiquattrenne

Ruba al centro Giotto di via Venezia a Padova, ventiquattrenne della Guinea arrestato in flagranza di reato. Ieri 25 febbraio i carabinieri della stazione di Noventa Padovana sono stati mandati dalla centrale operativa al megastore della Stanga dove il personale addetto alla sicurezza ha bloccato un uomo che, dopo avere danneggiato i dispositivi antitaccheggio di numerosi prodotti, tra generi alimentari e abbigliamento in parte indossato e in parte infilati nel suo zaino, è uscito dalle casse pagando solo del pane preso al banco.

Scoperto e bloccato

La sicurezza da diversi minuti stava tenendo sotto stretta osservazione lo straniero. Una volta che l'uomo ha oltrepassato le casse con la refurtiva, è stato prontamente bloccato. Di qui la chiamata al 112. Al loro arrivo i militari dell'Arma hanno constatato il furto e hanno restituito la refurtiva, ormai danneggiata e non vendibile, del valore complessivo di 209 euro, al legittimo proprietario. Il giovane, già conosciuto alle forze dell’ordine, è stato arrestato e dovrà rispondere all’autorità giudiziaria del reato di furto aggravato. Non è la prima volta che all'interno del centro Giotto le forze dell'ordine arrestato dei ladri.