La polizia intercetta due spacciatori e sequestra un etto e mezzo di hashish

La lotta allo spaccio di droga in città a Padova è quotidiana e le forze dell'ordine sono impegnate senza sosta per intercettare i "galoppini" della sostanza stupefacente che provano a conquistare più territori possibili per cedere la propria droga agli assuntori. Nella giornata di ieri, 16 maggio, gli agenti della sezione Volanti della Questura ne hanno sorpresi due in momenti diversi. Il primo in via dei Colli è stato arrestato e tradotto in carcere, il secondo all'Arcella è stato denunciato in stato di libertà.

Via dei Colli

Nel pomeriggio di ieri una pattuglia delle Volanti, durante un servizio ordinario di pattugliamento del territorio in via dei Colli ha notato uno straniero in bicicletta che alla vista degli agenti ha provato ad invertire la rotta e a defilarsi. Prontamente raggiunto, i poliziotti si sono accorti che il sospettato pochi istanti prima aveva ingoiato alcuni pezzi di carta, probabilmente residui di singole dosi confezionate di stupefacente che custodiva in bocca. E' stato portato negli uffici della Questura per essere perquisito. Dagli slip sono spuntati 50 grammi di hashish. Il pusher, tunisino di 38 anni, con precedenti specifici, è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio e condotto in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Arcella

Sempre ieri pomeriggio all'Arcella un residente ha notato uno straniero che occultava un sacchetto in una siepe e, immaginando potesse essere in atto un traffico illecito di droga, ha chiesto l'intervento della Polizia. Sul luogo della segnalazione si è portata una pattuglia della sezione Volanti. Grazie alle informazioni reperite dal testimone, sono stati sequestrati 100 grammi di hashish. In una via limitrofa, poco dopo, gli agenti hanno individuato lo straniero dettagliatamente descritto dal cittadino che lo aveva visto nascondere la droga e, una volta fermato, lo hanno identificato e denunciato per la detenzione della sostanza. Si tratta di un cittadino tunisino di 34 anni con precedenti specifici e regolare sul territorio nazionale.