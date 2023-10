/ Via Giambattista Verci

Incendio in abitazione, due anziani in salvo: evacuata la palazzina

Il rogo si è sprigionato alle 7,30 del mattino del 29 ottobre in un condominio di via Verci. Sul luogo dell'emergenza si sono portati i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Al vaglio le cause che hanno portato alle fiamme