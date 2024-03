Aggredisce la compagna che si chiude in bagno e chiama il 112

Ancora un episodio di violenza sulle donne. L'intervento delle forze dell'ordine è stato decisivo per scongiurare situazioni ancora più gravi. Nella tarda serata di ieri nel quartiere Arcella, una 34enne nigeriana è stata aggredita all’interno delle mura domestiche dal proprio compagno, un connazionale di 25 anni, e dopo aver trovato rifugio barricandosi all’interno del bagno per sfuggire all’aggressione ha chiesto aiuto al 112. Sul luogo dell'emergenza è intervenuta una pattuglia della sezione Radiomobile di Padova che, dopo essere entrata nell’abitazione ha soccorso la donna affidandola alle cure mediche del personale del 118.

Il racconto

Dalla ricostruzione dei fatti è emerso che l’uomo avrebbe aggredito la compagna convivente per questioni di gelosia. Il 25enne è stato accompagnato presso gli uffici della di via Rismondo per gli accertamenti di rito e su disposizione del pubblico ministero di turno è stato allontanato d’urgenza dalla casa familiare e denunciato per maltrattamenti in famiglia. Per ovvi motivi sarà tenuto sotto stretta osservazione per scongiurare che nell'immediato futuro possa mettere in atto ulteriori comportamenti a rischio per l'incolumità della vittima. La donna nel frattempo sarà tutelata da personale specializzato per riuscire a superare questa difficile situazione psicologica che è stata costretta suo malgrado a vivere.