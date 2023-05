Ritrovato morto nel Piovego Ivano Dalle Fratte

Sono svanite ieri sera 9 maggio, attorno alle 23, le speranze di ritrovare in vita Ivano Dalle Fratte, 75 anni residente alla Stanga in via del Pescarotto, sacrestano e corista della parrocchia del Tempio della Pace. E' stato rinvenuto privo di vita dai vigili del fuoco nelle acque del Piovego all'altezza del ponte dei Graissi.

La tragedia

Dai primi riscontri raccolti dai carabinieri della stazione di Padova Principale del luogotenente Giovanni Soldano, la vittima, potrebbe essere scivolato, non riuscendo più a risalire nell'argine. La notizia del rinvenimento del cadavere in tarda nottata è stata comunicata alla famiglia del settantacinquenne che nel pomeriggio di ieri, in pensiero per il proprio congiunto, aveva dato l'autorizzazione alle forze dell'ordine per divulgare la foto dello scomparso.

L'allarme

Ivano Dalle Fratte si era allontanato da casa in bicicletta sabato 6 maggio, aveva fatto alcune commissioni, poi non è rientrato a casa. Di qui il sentore che fosse accaduto qualcosa di grave e la conseguente denuncia di scomparsa ai militari dell'Arma. Ora resta il dolore per la sua morte. Il settantacinquenne era benvoluto da tutti per i suoi toni gentili e affabili. Già nella giornata odierna, non appena giungerà il nullaosta della Magistratura, verrà comunicata la data delle esequie.