Muore schiacciato da una motocoltivatore: tragedia in via Bembo

L'infortunio è avvenuto oggi alle 11 in via Bembo a Padova. L'allarme ai numeri d'emergenza è stato tempestivo. Sono arrivati i Vigili del fuoco i sanitari del Suem 118 e i carabinieri, per l'uomo non c'è stato nulla da fare