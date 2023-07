Svolta nelle indagini: arrestati i due autori dell'omicidio di via Dorighello

E' durata poche ore la fuga dei due assassini albanesi che ieri 23 luglio in via Dorighello hanno colpito a morte un ragazzo connazionale di 24 anni e ferito gravemente altri due di 26 e 28 anni. Poco prima delle 23 di ieri una pattuglia della Polizia Stradale di Palmanova in Friuli li ha intercettati e sottoposti a fermo di polizia giudiziaria. Potrebbe, dunque, essere arrivato ad una svolta l'omicidio di via Dorighello. Due persone subito dopo gli eventi sarebbero fuggiti a tutta velocità a bordo di una Clio di colore rosso. Le ricerche sono state estese non solo in Veneto, ma anche in Friuli. Fondamentali per gli inquirenti questi minuti, l'obiettivo era quello di evitare che i presunti assassini potessero abbandonare il territorio nazionale.

L'omicidio

L'omicidio alle 14 di una soleggiata domenica di luglio. A terra rimangono tre albanesi. Uno è morto: ha 24 anni. I fendenti al petto non gli hanno dato scampo. Quando sono arrivati i soccorritori hanno tentato di rianimarlo, ma fin da subito si è capito che per lui la sorte era segnata. I due feriti hanno rispettivamente 26 e 28 anni. Sono gravi. Chi li ha colpiti con più fendenti voleva uccidere. Ma probabilmente si salveranno e diventeranno preziosi per i carabinieri per ricostruire il perchè di una tragedia così plateale e drammatica. Un dato appare certo: aggressori e aggrediti si conoscevano. Forse nessuno ipotizzava che il diverbio finisse nel sangue, ma il fatto che ci fossero le armi bianche fa capire come l'atmosfera tra i due gruppi non fosse idilliaca.

Il movente

La resa dei conti si è consumata in un contesto abitativo del quartiere Forcellini dove prima di ieri, 23 luglio, non si erano mai verificati drammi di questa portata. Siamo in via Dorighello. Qui tutti si conoscono e la cordialità ha sempre avuto il sopravvento sulla prevaricazione. Non viene esclusa alcuna ipotesi, ma la strada più seguita dagli inquirenti sarebbe quella dell'aggressione legate agli ambienti dello spaccio di sostanze stupefacenti. I carabinieri, il pubblico ministero Roberto Piccione sono rimasti sulla scena del delitto fino a tarda sera insieme agli investigatori per cristallizzare la scena e raccogliere ogni piccolo elemento che potrebbe risultare decisivo allo sviluppo delle indagini.