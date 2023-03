Litiga con la fidanzata, ruba l'arma ad un carabiniere e spara in aria. Panico in via Goito

Sfiorata la tragedia oggi, 26 marzo, in via Goito a Padova. Due persone, un ragazzo e una ragazza, hanno cominciato a litigare. Dalle semplici parole si sarebbe passati agli spintoni. Soprattutto l'uomo è apparso esagitato e fuori controllo. E' stato chiesto da alcuni passanti l'intervento del 112.

La pistola

In pochi minuti in via Goito sono arrivati i militari dell'Arma. Nel tentativo di calmare l'uomo, uno dei carabinieri si è avvicinato al trentenne. Quest'ultimo è riuscito a sfilargli la pistola dalla fondina e poi ha cominciato a sparare all'impazzata in aria.

L'incidente

Nel traffico di via Goito un'auto condotta da un uomo è finita fuori strada. Evidentemente chi era alla guida si è spaventato nel sentire i colpi d'arma da fuoco. La situazione è tornata alla normalità quando i carabinieri hanno bloccato il folle e l'hanno caricato su una Gazzella per portarlo in caserma. Ora si trova piantonato in cella di sicurezza in via Rismondo in stato d'arresto.

I motivi della lite

Al vaglio degli inquirenti i motivi del litigio tra l'arrestato e la donna. Sta di fatto che solo per pura fatalità nessuno dei presenti ha necessitato delle cure del pronto soccorso.